به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکمی حجت الاسلام محمدعلی مهدوی‌راد را به عنوان دبیر علمی چهل‌وچهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در این حکم نوشته شده است:

«نظر به جایگاه پژوهشی و علمی ارزشمند و پیشینه گران سنگ جنابعالی در حوزه کتاب و فرهنگ بر اساس این حکم به عنوان دبیر علمی چهل‌وچهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال بر خداوند متعال و هم‌اندیشی و همکاری استادان، اندیشمندان و صاحب نظران در گسترش فرهنگ مکتوب و ارتقای دانش و پژوهش در ایران زمین پیروز و سربلند باشید»

جایزه کتاب سال در ایران برای اولین بار با هدف تشویق خادمان دانش و فرهنگ ایران در سال ۱۳۳۴ هجری شمسی اهدا شد. این جایزه به پدیدآورندگان یازده کتاب برگزیده که در سال ۱۳۳۲ منتشر شده بودند، تعلق گرفت. از آن سال به بعد، هر ساله طی فراخوانی از تمام نویسندگان، مترجمان و مولفان دعوت می‌شود تا پنج نسخه از کتاب خود را که در سال گذشته برای اولین بار و به زبان فارسی منتشر شده است، به نشانی دبیرخانه این جایزه ارسال کنند تا توسط هیات داوران ارزیابی شود. این جایزه تا سال ۱۳۵۶ هـ. ش در رشته‌های علوم و فنون، ادبی، علوم انسانی و علوم اجتماعی ـ تربیتی کودکان و نوجوانان به برندگان اهدا می‌شد. از سال ۱۳۵۶ با افزایش و قوت گرفتن وقایع انقلاب و حرکت‌های مردمی، اهدای این جایزه به تعویق افتاد و چهار سال بعد در سال ۱۳۶۱ دوباره این موضوع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد و در سال ۱۳۶۲ آیین نامه نحوه انتخاب کتاب سال توسط سیدمحمد خاتمی، وزیر وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب شد. از آن به بعد هر سال در دهه فجر مراسم اهدای جایزه کتاب سال برگزار می‌شود.