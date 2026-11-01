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زمینهای طرح جوانی جمعیت برای خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر استان مرکزی در حال آمادهسازی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسته خبری جوانه دهم مهر تقدیم با موضوعات زیر تقدیم نگاه پر مهر مخاطبان عزیز میشود:
با شروع شدن فصل سرما و پخش ویروسهای مختلف واکسنها میتوانند بدن را در برابر بیماریها ایمن کنند.
آماده سازی زمینهای طرح جوانی جمعیت در استان شروع شده است. این خبر خوشی برای خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر هم استانی است.
ازدواج آوانگاری برای تسهیل تشکیل خانواده و کاهش دغدغه جوانان است. کاهش هزینههای غیرضروری فرصتی برای آغاز زندگی مشترک با سادگی و آرامش است.