به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،یعقوب هوشیار در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز گفت:همراه‌ سرای بیمارستان امام رضا (ع) در زمینی به مساحت پنج هزار و ۶۲۰ مترمربع و با زیربنای ۸۰۰ مترمربع احداث می‌شود و هم‌اکنون در مرحله اخذ پروانه قرار دارد و شهرداری در راستای حمایت از اجرای این طرح در ساخت آن مشارکت خواهد کرد.

وی با اشاره به حجم بالای مراجعات مردم به بیمارستان امام رضا (ع) اظهار کرد: با توجه به درخواست این بیمارستان برای احداث همراه‌ سرا، شهرداری تبریز لایحه مشارکت در ساخت این مجموعه را به شورای اسلامی شهر ارائه کرده است.

شهردار تبریز با اشاره به هزینه سه هزار میلیارد ریالی احداث این مرکز گفت:بر اساس توافق انجام شده تامین بخشی از هزینه ساخت این مجموعه بر عهده شهرداری تبریز خواهد بود و مقرر شده است یک عضو شورای اسلامی شهر و یک نماینده از شهرداری نیز در هیات امنای این مرکز حضور داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه این مجموعه فاقد کاربری تجاری است یادآور شد: همراه‌ سرای بیمارستان امام رضا (ع) با کاربری خدماتی و با مالکیت بیمارستان احداث می‌شود و شهرداری تبریز فقط در فرآیند ساخت این مجموعه مشارکت خواهد کرد.

در این جلسه لایحه شهرداری تبریز در خصوص مساعدت مالی برای احداث همراه‌سرای بیمارستان امام رضا (ع) پس از بررسی در صحن علنی شورای اسلامی شهر به تصویب اعضای شورا رسید.