مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی به ۳۱ طرح ساختمانی در روند بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم خدمات رایگان مهندسی ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی به ساختمان‌های آسیب دیده از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم خدمات رایگان مهندسی ارائه می‌کنند.

نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی گفت: ۲۵۰ نفر از مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان در ۴ رشته عمران، معماری، مکانیک و تاسیسات خدمات رایگان مهندسی به خانه‌های آسیب دیده از جنگ‌های دوم و سوم ارائه می‌کنند.

حسین باقرزاده افزود: این مهندسین به ۳۱ طرح ساختمانی با ۵۴ واحد در کل استان که ۲۳ طرح آن مربوط به شهرستان ارومیه است به صورت کاملا رایگان خدمات مهندسی ارائه می‌کنند.

در جریان حملات آمریکایی صهیونیستی در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه بیش از ۱ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده‌اند که از این تعداد واحد ارزیابی شده ۸۴ واحدمسکونی احداثی و یک هزار و ۶۱۳ واحد تعمیری است.