معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول در استان خوزستان گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۴ بالاترین علت مسمومیت ها در حوزه این دانشگاه به مسمومیت ناشی از عقرب گزیدگی تعلق دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داود سلمان پور اظهار داشت: بر اساس گزارش آماری سال ۱۴۰۴ در حدود یک هزار و ۲۰۰ مورد مسمومیت در دانشگاه علوم پزشکی دزفول به ثبت رسیده است که از این تعداد بیش از ۷۳ درصد مربوط به مسمومیت ناشی از گزیدگی می‌باشد.



وی افزود: از تعداد ۸۴۲ مورد مسمومیت ناشی از گزیدگی ها، ۴۹۰ مورد عقرب گزیدگی می‌باشد.

دکتر سلمان پور در پایان اعلام کرد: دومین مورد مسمومیت شایع در شهرستان دزفول با ۲۱ درصد از کل مسمومیت‌ها مربوط به مسمومیت با مواد شیمیایی از جمله مواد شوینده خانگی، مواد نفتی و سموم فلزی می‌باشد.