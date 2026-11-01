توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی کاشان و ویتنام، با محوریت صادرات گلاب، فرش و محصولات معدنی و همچنین گردشگری، در دیدار سفیر ویتنام با فرماندار ویژه کاشان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ لوئونگ ناک نوین، سفیر ویتنام در ایران، در دیدار با مجتبی راعی، فرماندار ویژه کاشان، با ابراز خرسندی از نخستین سفر خود به این شهر، کاشان را دارای پیشینه فرهنگی و تاریخی غنی و نمونه‌ای از تلفیق سنت و مدرنیته دانست.

وی با اشاره به جمعیت بیش از ۱۰۰ میلیون نفری و رشد اقتصادی ویتنام گفت: دو کشور با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی می‌توانند همکاری‌های خود را در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترش دهند.

سفیر ویتنام، صادرات گلاب و اسانس گل رز کاشان به این کشور را از زمینه‌های همکاری دانست و افزود: زنان ویتنامی به استفاده از گلاب علاقه‌مندند و با توجه به محدود بودن کارخانه‌های فرش در ویتنام، امکان معرفی و استفاده از ظرفیت صنعت فرش کاشان وجود دارد.

وی گلاب، محصولات معدنی و فرش را از کالا‌های قابل صادرات کاشان به ویتنام و قهوه، بادام هندی و مصنوعات الکتریکی را از محصولات قابل صادرات ویتنام به کاشان برشمرد.

فرماندار کاشان نیز با اشاره به ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی، اقتصادی و صنعتی این شهرستان، پیشنهاد برگزاری نشست‌های مشترک گروه‌های اقتصادی دو کشور را برای تقویت همکاری‌های دوجانبه مطرح کرد.

مجتبی راعی همچنین با اشاره به وجود خانه‌های تاریخی فراوان در کاشان پیشنهاد داد با هماهنگی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، یکی از این خانه‌ها از سوی ویتنام احیا و به‌عنوان خانه دوست استفاده شود.