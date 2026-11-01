سازمان انتقال خون اعلام کرد: به منظور رفاه حال اهداکنندگان خون به ویژه کارمندان دستگاه‌های اجرایی و دولتی، زمان مراجعه افراد مذکور «ماموریت اداری» لحاظ می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرو مکاتبه سازمان انتقال خون با وزارت کشور و استانداری‌ها و به منظور رفاه حال اهداکنندگان به ویژه کارمندان دستگاه‌های اجرایی و دولتی، زمان مراجعه افراد مذکور «ماموریت اداری» لحاظ می‌گردد.

شهرام شکرچی، مدیرکل دفتر جذب و نگهداری اهداکنندگان در خصوص این مکاتبه گفت: در راستای تکریم اهداکنندگان و ارتقای سطح رضایت‌مندی آنها که همواره مورد تاکید بوده است کارمندان دستگاه‌های اجرایی و دولتی که در ساعات اداری جهت اهدای خون مراجعه می‌کنند؛ زمان مراجعه آنها به عنوان «ماموریت اداری» لحاظ می‌گردد.

وی ادامه داد: در این مکاتبه، بانوان اهداکننده به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی و محدودیت بیشتر آنها برای مراجعه جهت اهدای خون در ساعات غیر اداری در اولویت هستند.

با توجه به اهمیت و حیاتی بودن فرآیند اهدای خون در نظام سلامت و افزایش روزافزون دغدغه‌های روزمره افراد به خصوص در شهر‌های با جمعیت و وسعت بسیار مانند تهران، همکاری از سوی وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی با سازمان انتقال خون از جمله استفاده از ماموریت ساعتی برای کارمندان جهت تسهیل هرچه بیشتر اهدای خون می‌تواند گامی موثر در این فرآیند باشد.