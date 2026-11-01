معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از تمدید دوماهه امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی به جای وجه نقد بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه در گمرکات کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس بخشنامه فرود عسگری به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور، این تصمیم در اجرای مصوبه هیئت وزیران و با هدف تسهیل تشریفات گمرکی ابلاغ شده است.

بر اساس این بخشنامه، گمرکات کشور می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به مدت دو ماه ضمانت‌نامه بانکی را به جای دریافت وجه نقد بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه دریافت کنند.

همچنین تأکید شده است سررسید ضمانت‌نامه‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که وجوه مربوط، حداکثر تا پایان سال مالی جاری به حساب گمرک وصول شود.

فرود عسگری در این بخشنامه بر نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و تعهدات گمرکی تأکید کرده و بالاترین مقام اجرایی گمرک را مسئول اجرای آن دانسته است.