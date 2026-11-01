مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز از اجرای پویش «سهمی برای سقف امن» با هدف تأمین هزینه اجاره مسکن ۱۱ هزار خانواده مستأجر تحت حمایت این نهاد خبر داد و از مردم و خیران خواست در تأمین سرپناه خانواده‌های نیازمند مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز با اشاره به مشکلات اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت گفت: هزینه اجاره‌بهای مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مددجویان است و در این پویش، حمایت از ایتام، سالمندان و زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار دارد.

رضا البرزی با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن امن برای خانواده‌های نیازمند افزود: هدف از اجرای پویش «سهمی برای سقف امن»، جلب مشارکت خیران و عموم مردم برای کمک به تأمین اجاره‌بهای مسکن مددجویان است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با بیان اینکه مشارکت‌های مردمی، حتی در مبالغ اندک، می‌تواند بخشی از مشکلات این خانواده‌ها را برطرف کند، از نیکوکاران خواست متناسب با توان مالی خود در این پویش مشارکت کنند.

خیران و نیکوکاران می‌توانند برای مشارکت در این پویش، کد دستوری *8877*026*8# را شماره‌گیری یا کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۷۸ واریز کنند.