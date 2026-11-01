به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ماهرخ بیگی مادر شهید جاویدالاثر بوذرجمهر نصرالهی، پس از سال‌ها دوری از فرزند و چشم‌انتظاری برای بازگشت پیکر او، دار فانی را وداع گفت.

پیکر این مادر مؤمنه پس از تشییع با حضور مردم ولایتمدار کلاردشت، در گلزار شهدای محله حسن‌کیف این شهرستان به خاک سپرده شد.

شهید بوذرجمهر نصرالهی نهم دی‌ماه ۱۳۴۵ در محله حسن‌کیف کلاردشت متولد شد و سال ۱۳۶۶ برای گذراندن دوران سربازی به ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست.

این شهید سوم مرداد ۱۳۶۶ در ارتفاعات منطقه میمک استان ایلام، بر اثر اصابت خمپاره به شهادت رسید.

شهید نصرالهی در شمار شهدای جاویدالاثر ثبت شده است و پیکر مطهرش تاکنون به زادگاهش بازنگشته است.