به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست هم‌اندیشی بانوان فاطمی با حضور امام جمعه خوی و جمعی از بانوان فعال فرهنگی و مذهبی، با هدف تبیین اهداف، راهبرد‌ها و برنامه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات، در حسینیه دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه خوی، در این نشست با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری ستاد بازسازی عتبات عالیات، به نقش رزمندگان و ایثارگران در پایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های این مجموعه پرداخت.

وی همچنین با اشاره به نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در تقویت فعالیت‌های این ستاد، تلاش برای بازسازی و توسعه عتبات عالیات را جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم به اهل بیت عصمت و طهارت دانست.

در ادامه، خانم امینی از مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور، به تشریح راهبردها، سیاست‌ها وقت اولویت‌های کاری این ستاد پرداخت و نقش مشارکت مردمی و ظرفیت بانوان را در پیشبرد اهداف و برنامه‌های ستاد تبیین کرد.