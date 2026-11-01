براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با عبور متناوب امواج از منطقه، در پنج روز آینده شاهد ناپایداری‌های جوی، رگبار باران، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و بارش برف در ارتفاعات سردسیر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با توجه به خروجی مدل‌های هواشناسی، برای پنج روز آینده به تناوب افزایش ابر، در بعضی ساعات رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید موقتی و احتمال بارش برف در ارتفاعات سردسیر پیش‌بینی می‌شود.

عمده بارش‌ها در مناطق شمالی و غربی استان متمرکز خواهد بود و این سامانه بارشی عمدتاً تا سه‌شنبه فعال است.

در پی این وضعیت جوی، هشدار هواشناسی سطح زرد (شماره ۳۹) از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر شده است. از عموم شهروندان، به ویژه ساکنان مناطق شمالی و غربی استان، رانندگان و عشایر درخواست می‌شود با رعایت نکات ایمنی، از تردد و توقف در حریم رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری نموده و تمابمی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی به‌کار گیرند.