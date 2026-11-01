مرتضی سیمیاری کارشناس مسایل راهبردی و سیاسی تاکید کرد: نیرو‌های مسلح با به‌روزرسانی بانک اهداف و گذر از بازدارندگی سنتی، هرگونه تحرک ناامن‌کننده را با پاسخی دردآور، آفندی و خارج از مرز‌ها پاسخ خواهند داد.

به گزارش گروه تاریخ و امام و رهبری خبرگزاری صدا و سیما، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در دیدار با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح کشور «آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابلۀ پرقدرت با دشمنان» را از الزامات «بازدارندگی حداکثری» دانستند و مقرّر کردند هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود در همین زمینه با دکتر مرتضی سیمیاری کارشناس مسایل نظامی و سیاسی گفت و گویی انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید:

با توجه به تأکید اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان بر روی موضوعاتی، چون «آمادگی رزمی» و «به‌روزرسانی بانک اهداف»، به عنوان کسی که سال‌ها سابقه حضور در عرصه دفاعی را دارید، این دستورالعمل در عمل چه تحولی در دکترین عملیاتی نیرو‌های مسلح ایجاد می‌کند و سرعت واکنش ایران را تا چه میزان ارتقا می‌دهد؟

سیمیاری: بسم‌الله الرحمن الرحیم. راهبردی که حضرت آقا تحت عنوان «پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی» بیان فرمودند، در واقع دکترین جدید بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدات بیرونی و امتداد هندسه فکری فرمانده کل قواست.

در این دکترین، سه نکته کلیدی وجود دارد:

۱. **انتقال تهدید:** تهدید را از مرز‌های خود به شریان‌های حیاتی دشمن منتقل می‌کنیم.

۲. **ابتکار عمل:** تشخیص مکان و زمان نبرد با ماست.

۳. **تحمیل زنجیره دفاعی بر دشمن:** این دشمن است که باید به دنبال ایجاد زنجیره‌ای برای دفاع از خود باشد.

امروز ساختار نیرو‌های مسلح ما، هم در حوزه آفندی و هم پدافندی، کاملاً به‌روزرسانی و تهاجمی شده است. دکترین پاسخ بدون محدودیت، هر عامل ناامن‌کننده‌ای را در اقصی نقاط حوزه کریدوری ما هدف قرار می‌دهد. نیرو‌های مسلح ما برای اجرای این تاکتیک‌ها، طرح جامع مدونی در اختیار دارند و تسلیحاتی که در مناقشات احتمالی آینده به کار گرفته خواهد شد، تردید جدی و محاسباتی در دشمن ایجاد خواهد کرد؛ به گونه‌ای که هزینه‌های دشمن را به حدی بالا می‌بریم که فکر تلافی را از سر بیرون کند.

البته صراحتاً اعلام می‌کنیم که ملت‌های اروپا و آمریکا هدف تهدید ما نیستند؛ اما سران جنایتکار و عناصر تروریستی که بخواهند علیه ملت ایران، به‌ویژه زنان و کودکان دست به جنایت بزنند، قطعاً با پاسخ قاطع و بدون مسامحه مواجه خواهند شد.

در شرایطی که تحرکات دشمنان فرامنطقه‌ای ادامه دارد، ارتقای این توانمندی‌های راهبردی چه پیامی برای امنیت تنگه هرمز و کنترل مسیر‌های انرژی دارد؟ آیا دشمنان پیام این سطح از آمادگی را دریافت کرده‌اند که هرگونه خطای محاسباتی با پاسخ قاطع رو‌به‌رو خواهد شد؟

سیمیاری، کارشناس مسایل بین المللی و سیاسی: در خصوص امنیت تنگه هرمز باید خاطرنشان کنم که بازدارندگی ترسیم‌شده از نوع «بازدارندگی تهاجمی» است و دست نیرو‌های مسلح ما را برای اعمال سازوکار‌های تأمین‌کننده امنیت بسیار باز می‌گذارد. اجرای این دکترین، دشمن را به این درک می‌رساند که ایجاد هرگونه عامل ناامن‌کننده در پیرامون ایران، هزینه‌های بسیار سنگینی به همراه دارد. ما در حال نهادینه‌سازی دکترینی در حوزه بازدارندگی و آفندی هستیم که کشور را در برابر تجاوزات بین‌المللی به طور کامل واکسینه می‌کند.

برخی تحلیل‌گران معتقدند پیام دیدار اخیر، گذار از «بازدارندگی سنتی» به «بازدارندگی فعال و پشیمان‌کننده» است. ارزیابی شما از میزان ترس و محاسبات غلط دشمن چیست و چرا اصرار بر این است که بانک اهداف همواره به‌روز و آماده اجرای آتش باشد؟

سیمیاری کارشناس سیاسی: دکترین پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی، مدل تکامل‌یافته‌ای از جنگ منطقه‌ای است که در آن هرگونه تهدید، به شکل اثرات بومرنگی به خودِ دشمن بازمی‌گردد؛ و این همان مفهوم «بازدارندگی فعال» است. پاسخ ما باید به گونه‌ای دردآور باشد که دشمن را از تکرار اقدام منصرف کند.

همان‌طور که شهید سردار باقری تأکید داشتند: «ما نباید با دشمن به صورت پینگ‌پنگی بجنگیم؛ باید ضربه‌ای بزنیم که توپ در زمین دشمن بماند.» در این راهبرد، مهم‌ترین محیط محرک، رژیم صهیونیستی و اراضی اشغالی است. اگر دشمن مرتکب خطای راهبردی شود، به‌گونه‌ای پاسخ خواهیم داد که نه تنها کمر رژیم صهیونیستی شکسته شود، بلکه دستگاه محاسباتی آن دچار فلج‌شدگی و اختلال شدید شود. در این صورت، ایالات متحده آمریکا نیز به این نتیجه خواهد رسید که هرگونه اقدام مخرب، انهدام مغز این رژیم را به دنبال خواهد داشت و ناگزیر از منطقه عقب‌نشینی خواهد کرد.

خبرنگار: طیبه السادات حسینی