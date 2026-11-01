معاونت حقوقی سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از رشد ۵۵ درصدی پرونده‌های توقیف اوراق بهادار در مهر امسال نسبت به شهریور، با ثبت ۲ هزارو ۲۳۳ پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس اعلام سپرده‌گذاری مرکزی، پرونده‌های توقیف اوراق بهادار در مهر ۱۴۰۵ با ۲۲۳۳ مورد، بیش‌ترین تعداد در ۷ ماه امسال بوده است. این رقم در مرداد ۱۷۶۳ و در شهریور ۱۴۴۵ پرونده ثبت شده بود؛ که نسبت به شهریور ۵۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. مجموع پرونده‌های توقیف در ۷ ماه امسال به ۹۳۴۹ مورد رسیده است.

همچنین در اولین ماه پاییز امسال، ۷۷۴ پرونده اوراق بهادار درباره رفع توقیف، ۴۶۵ پرونده درباره فروش و ۳۴۴ پرونده درباره استعلام دارایی عملیاتی شده است.

بر این اساس در مهر امسال، درخواست‌های ۱۲۰ پرونده اوراق بهادار درباره توثیق، ۱۳۱ پرونده درباره رفع توثیق، ۵۰ پرونده درباره فروش توثیق و ۲۲ پرونده درباره استعلام توثیق انجام شده است. تعداد پرونده‌های توثیق در مهر نسبت به شهریور از ۳۴۳ پرونده به ۱۲۰ پرونده کاهش یافته است. در عین حال پرونده‌های رفع توثیق نیز از ۴۹۹ پرونده در شهریور به ۱۳۱ پرونده در مهر رسیده است.