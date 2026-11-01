به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به‌ منظور اجرای عملیات اتصال خط لوله ۱۵۰ میلی‌متری داکتیل به خط لوله ۲۵۰ میلی‌متری موجود در بلوار شهید بیگدلی، آب مشترکان محدوده شهرک یاس از ساعت ۲۲ روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه تا ساعت ۵ بامداد روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با قطع یا افت فشار مواجه خواهد شد.

محدوده قطع و افت فشار آب از شمال، بلوار امیرکبیر؛ جنوب، بزرگراه حکیم؛ شرق، بزرگراه آزادگان و غرب، بلوار کاج اعلام شده است.