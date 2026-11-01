به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر با محصولات پرآب‌بر، همچنین صیانت از منابع آبی محدود منطقه، حمایت از احیای دریاچه ارومیه و تحقق برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، عملیات برداشت مکانیزه محصول سیب‌زمینی در اراضی کشاورزی روستای کهریز آغاز شد.

در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، با هدف کاهش سطح زیر کشت محصول پرآب‌بر چغندرقند در بخش انزل در زمینه مدیریت منابع آب، ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای کهریز به کشت مکانیزه سیب‌زمینی اختصاص یافته است.

سیب‌زمینی کشت‌شده از رقم آگریا ۴۰۳ بود که بذر آن از استان همدان تأمین شده است. این طرح با بهره‌گیری از روش آبیاری تحت فشار و استفاده از تجربیات کشاورزان پیشرو استان همدان در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت اجرا شده است.

اجرای چنین طرح‌هایی گامی مؤثر در جهت تنوع‌بخشی به الگوی کشت، افزایش بهره‌وری مصرف آب، کاهش فشار بر منابع آبی و حرکت به سوی کشاورزی پایدار در منطقه انزل ارومیه به شمار می‌رود.