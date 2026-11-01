به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این نشست با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه خواستار جذب اعتبارات حمایتی، تسریع در پرداخت تسهیلات و تعیین تکلیف طرح‌های معطل‌مانده شد.

ازهاری همچنین بر هدایت منابع بانکی به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی تأکید کرد.

در ادامه حیدری مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، از ثبت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده در بخش اقتصاد دیجیتال کردستان خبر داد.

ظرفیتی که می‌تواند سهم مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری داشته باشد.