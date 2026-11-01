تصادف پراید و تیبا در جاده کازرون به شیراز یک فوتی و ۳ مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف در جاده کازرون به شیراز با یک فوتی و ۳ مصدوم

تصادف در جاده کازرون به شیراز با یک فوتی و ۳ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر کازرون گفت: تصادف پراید و تیبا در جاده کازرون به شیراز، سه مصدوم و یک جان‌باخته برجای گذاشت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف پراید و تیبا در کیلومتر ۳۳ محور کازرون_شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر کازرون، با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل اعزام شدند و اقدامات کمک‌های اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

او در ادامه بیان کرد: این حادثه یک جان‌باخته و سه مصدوم به همراه داشت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون در پایان بیان کرد: نجاتگران هلال احمر پیکر فرد جان‌باخته را به عوامل انتظامی تحویل و همچنین مصدومان این حادثه را برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان ولیعصر انتقال دادند.