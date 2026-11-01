به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در راستای معرفی نویسندگان ایرانی به جهان عرب، اثر دیگری از رضا امیرخانی به زبان عربی مراحل نهایی انتشار را می‌گذراند.

پس از انتشار کتاب «داستان سیستان» اثر رضا امیرخانی به زبان عربی از سوی انتشارات «دارالحضاره»، انتشار «بی‌وتن» هم توسط انتشارات «دارالهویه» در دست انجام است.

قرارداد انتشار این کتاب توسط آژانس ادبی «تماس»، میان ناشر ایرانی (نشر علم) و انتشارات «دارالهویه» عراق به امضا رسیده است.

«بی‌وتن» اثری در حوزه ادبیات پایداری است که به بررسی مسائل مربوط به جنگ و تبعات آن بر روی یک جانباز می‌پردازد. این‌رمان به دلیل مضامین و پرداخت شخصیت‌ها، مورد توجه قرار گرفته و امیرخانی در آن، به موضوع جنگ و تأثیرات آن بر زندگی فردی و اجتماعی می‌پردازد و سؤالات مهمی را در این زمینه مطرح می‌کند؛ همچنین به بررسی مفاهیمی مانند هویت، وطن و غربت نیز می‌پردازد.

کتاب، داستان یکی از بازمانده‌های جنگ ایران و عراق است که به بهانه‌ای به آمریکا سفر می‌کند و تقابل سنت و مدرنیته را می‌بیند. «بی‌وتن» دنباله‌ای بر رمان «ارمیا»‌ی این‌نویسنده است؛ با این تفاوت که امیرخانی بدون توجه به پایان رمان «ارمیا» (که با مرگ قهرمان همراه بود)، سرنوشت شخصیت رمانش را سال‌ها بعد و در سرزمینی دیگر ادامه داده است.

قرارداد فروش رایت کتاب‌های رضا امیرخانی توسط آژانس ادبی «تماس» با ناشران عرب‌زبان لبنان و عراق به امضا رسیده و با فروش رایت، طرح معرفی این نویسنده و ادبیات داستانی معاصر به مخاطبان عرب‌زبان انجام شده است.

در راستای سیاست معرفی ادبیات ایران با نویسنده محوری آژانس ادبی «تماس»، فروش رایت کتاب «قیدار» امیرخانی به ناشران لبنان و عراق نیز در دست انجام است.

پیش‌تر رمان «منِ او»‌ اثر رضا امیرخانی نیز در انتشارات «دارالحضاره» منتشر شده است.