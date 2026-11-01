مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از محکومیت یک متخلف پرونده قاچاق موتورسیکلت به پرداخت بیش از ۱۳ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وسیله نقلیه در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: پرونده قاچاق یک دستگاه موتورسیکلت سی‌بی با حجم موتور ۱۳۰۰ سی‌سی به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲ میلیون ریال، در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ساوجبلاغ بررسی شد.

غلامرضا صالحی افزود: با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد گمرکی، تخلف قاچاق محرز شناخته شد و شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر ضبط موتورسیکلت، متخلف را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز ادامه داد: این موتورسیکلت را مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان هنگام گشت‌زنی شناسایی و توقیف کردند و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

صالحی همچنین به صدور رأی بدوی در پرونده قاچاق پنج دستگاه خودروی لوکس شامل چهار دستگاه بنز و یک دستگاه لکسوس اشاره کرد و گفت: ارزش این خودروها یک تریلیون و ۹۵ میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال برآورد شده است.

وی افزود: در این پرونده، به دلیل ارائه نشدن اسناد گمرکی و استفاده از پلاک‌های تقلبی روی خودروهای گذر موقت، تخلف محرز تشخیص داده شد و متخلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ارزش ریالی خودروها محکوم شد.