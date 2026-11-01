به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ۳۴ نفر از اتباع خارجی که قصد خروج غیر مجاز از کشور را داشتند از سوی دریابانان پاسگاه مرزی شهید مصطفی عزیزی اروندکنار دستگیر شدند.

مرزبانان پایگاه دریابانی در راستای کنترل معابر و پوشش خلا‌ها و با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، رصد دقیق تحرکات و اجرای کمین‌های هدفمند، موفق شدند در عملیات منسجم و ضربتی، ۳۴ تبعه خارجی را که قصد عبور از رودخانه اروندرود و ورود به کشور مقابل را داشتند، دستگیر کنند.

اروندکنار در پنجاه کیلومتری آبادان و روبروی شهر فاو قرار قرار دارد.