به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این اردو‌ها ۱۴ تا ۲۰ آبان به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد و در مجموع ۱۱ شمشیرباز از استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد، تهران و آذربایجان غربی به این اردو‌ها دعوت شده‌اند.

این اردو‌ها برای آماده سازی ملی‌پوشان و ارتقای سطح آمادگی آنها برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو برگزار خواهد شد.

علی امینی، صدرا حسینی و عرفان جعفرزاده از اصفهان، سیدمحمد صادق سجادپور از خراسان رضوی و صدرا جهانی از آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی مردان دعوت شده‌اند.

همچنین زهرا کارگر شریف‌آباد و حمیده چاه متکی از یزد، هانیه خوشخواهی و ال‌آی مرادی از آذربایجان غربی، آتریتا آریامنش از تهران و ملینا بابایی از اصفهان نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی بانوان هستند.