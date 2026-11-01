تیم‌های اساطیر شرق و برزین مشهد در مسابقات هندبال نونهالان دختر قهرمانی کشور، موفق به کسب مقام‌های نایب‌قهرمانی و چهارمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در پایان مسابقات هندبال نونهالان دختر قهرمانی کشور که با میزبانی استان مازندران برگزار شد، تیم‌های اساطیر شرق مشهد مقام دوم و تیم برزین مشهد مقام چهارم را از آن خود کردند.

در این دوره از رقابت‌ها، هشت تیم از جمله هیئت هندبال نجف‌آباد، سکو البرز، مدرسه هندبال رضازاده، ستاره‌ساز فومن، آینده‌ساز بهنمیر، اساطیر شرق مشهد، برزین مشهد و شایستگان تهران حضور داشتند.

بر اساس نتایج نهایی مسابقات، تیم‌های آینده‌ساز بهنمیر مقام نخست، اساطیر شرق مشهد مقام دوم، هیئت هندبال نجف‌آباد مقام سوم و تیم برزین مشهد مقام چهارم را کسب کردند.