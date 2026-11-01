رزمایش پدافندی اقتدار دنا با مشارکت بیش از ۲۱۰ نیروی عملیاتی و ۷۵ دستگاه خودروی امدادی و خدمات‌رسان، در جاده یاسوج ـ بابامیدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهامت، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، هدف از برگزاری این رزمایش را افزایش تاب‌آوری و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری عنوان کرد و گفت: این رزمایش با محوریت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مشارکت دستگاه‌های امدادرسان برگزار شد.

شهامت با اشاره به حضور ناظران سازمان راهداری کشور در این رزمایش افزود: تاکنون ۱۰ استان این رزمایش را برگزار کرده‌اند که بر اساس ارزیابی ناظران، استان کهگیلویه و بویراحمد عملکرد و آمادگی قابل توجهی داشته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با قدردانی از مشارکت دستگاه‌های امدادی، راهداری، سپاه فتح، پلیس راه، هلال احمر، اورژانس و آتش‌نشانی گفت: برگزاری این رزمایش نشان‌دهنده آمادگی مجموعه دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان برای دفاع، خدمات‌رسانی و پشتیبانی از مردم در شرایط بحرانی است.

پیمانجو، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: این رزمایش ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در محور یاسوج ـ بابامیدان، کیلومتر ۴۰ و با سناریوی جنگ و انسداد مسیر بر اثر انفجار و ریزش در محدوده تونل برگزار شد.

پیمانجو افزود: در این سناریو، پس از وقوع انفجار و مسدود شدن مسیر، نیرو‌های عملیاتی سپاه وارد صحنه شدند و پس از بررسی و تأیید ایمنی محل، نیرو‌های آتش‌نشانی برای مهار آتش‌سوزی وارد عمل شدند.

مدیرکل راهداری استان ادامه داد: پس از آن، نیرو‌های اورژانس و هلال احمر مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند و با همکاری پلیس راه، ترافیک به مسیر جایگزین از پیش تعیین‌شده هدایت شد.

پیمانجو گفت: پاکسازی مسیر، ریزش‌برداری، انتقال مسافران و جابه‌جایی بار و کالا از دیگر مراحل این رزمایش بود که با هدف سنجش توان عملیاتی، امکانات لجستیکی، ماشین‌آلات و نیروی انسانی دستگاه‌های خدمات‌رسان اجرا شد.