همزمان با هفته بسیج دانش آموزی یادواره ۳۶ شهید دانش آموز و معلم با حضور دانش آموزان و مسئولان شهرستان فیروزه برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه صبح امروز در مراسم یادواره ۳۶ شهید دانش آموز و معلم شهید گفت: توسل به راه و سیره شهدا در فعالیت‌های روزمره را گره گشای کارهای ما هستند.

جعفر گرمابی هفته بسیج دانش آموزی را به دانش آموزان و فرهنگیان تبریک گفت و افزود: یاد و خاطره شهدا بویژه شهید دانش آموز محمدحسین فهمیده همیشه در ذهن‌ها زنده و پاینده است.

در این مراسم آقای حسن باخرد یکی از یادگاران دفاع مقدس از راه، منش و وصیت نامه شهدا در جنگ‌های تحمیلی و دفاع مقدس برای دانش آموزان روشن گری کرد.

اجرای سرود دانش آموزی، قرائت دکلمه، اجرای نمایش صحنه‌ای به یاد شهدای دانش آموز میناب و بیان خاطره از شهدا توسط دانش آموز بسیجی از برنامه‌های این مراسم بود.