نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال کُتُبٌ قَیِّمَةٌ شامل ۱۲۲ عنوان کتاب در ۲۸۴ جلد از آثار و تألیفات مرجع تقلید، آیت‌الله جوادی آملی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم رونمایی از نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال کتب قیمه، گنجینه‌ای ارزشمند از آثار و تألیفات آیت‌الله جوادی آملی، با حضور جمعی از مسئولان بنیاد بین‌المللی علوم اسرا و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های این اثر فاخر اظهار داشت: این کتابخانه دیجیتال حاصل کار مشترک و تلاش‌های تخصصی صورت‌گرفته است که شامل ۱۲۲ عنوان کتاب در ۲۸۴ جلد در حوزه‌های تفسیر قرآن، فلسفه و حکمت، فقه، اخلاق و معارف اسلامی می‌شود.

وی افزود: نرم‌افزار کتب قیمه از قابلیت‌ها و امکانات فنی ویژه‌ای همچون جستجوی پیشرفته در متن تمامی کتاب‌ها، و امکان مطالعه متن به همراه قابلیت فیش‌برداری تحقیقی با اتصال به محیط نرم‌افزار ورد (Word) برخوردار است.

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی خاطرنشان کرد: اتصال آیات متن به قرآن کریم و پیوند کلمات به چندین دوره لغات معتبر عربی و فارسی، از دیگر امکانات کارآمد این نرم‌افزار تخصصی به شمار می‌رود که پژوهشگران و محققان را در مطالعات عمیق علمی یاری می‌کند.

علاقه‌مندان و پژوهشگران برای دریافت این کتابخانه دیجیتال می‌توانند به پایگاه‌های اینترنتی نورسافت و نورشاپ مراجعه نمایند.