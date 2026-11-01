استاندار لرستان افزود: تاکنون بخشی از منابع مورد نیاز این طرح‌ها تأمین شده و برای تکمیل و عملیاتی شدن همه ی طرح ها باید پیگیری‌های لازم از دستگاه‌های ملی انجام شود.

وی با اشاره به فعالیت مشاوران تخصصی در این طرح‌ها بیان کرد: برنامه‌ریزی و مطالعات لازم برای پیشبرد طرح ها در حال انجام است و با تأمین منابع مالی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط تحولات مهمی در محدوده ی مرکزی شهر خرم‌آباد ایجاد خواهد شد.

شاهرخی با تاکید بر ضرورت ایجاد پیوند میان حفاظت از آثار تاریخی و بهره‌مندی از آنها گفت: حفاظت از میراث فرهنگی یک ضرورت انکارناپذیر است و این حفاظت باید در کنار بهره‌برداری مسئولانه و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم دنبال شود.

استاندار لرستان با اشاره به مجموعه ی قلعه فلک‌الافلاک و محوطه‌های پیرامونی آن گفت: این مجموعه می‌تواند در کنار حفظ ارزش‌های تاریخی، منافع گسترده‌ای برای مردم ایجاد کند، باغ گلستان، باغ عمارت و دیگر فضاهای مرتبط هم باید در چارچوب ضوابط قانونی و حفاظتی در خدمت مردم و رونق گردشگری قرار گیرند.

وی افزود: گردشگری، صنعتی پاک و با تخریب کمتر بر محیط زیست است که می‌تواند در سطوح مختلف اقتصادی از سرمایه‌گذاری در هتل‌های بزرگ و مجموعه‌های گردشگری تا فعالیت کسبه خرد، فروشندگان محلی و تولیدکنندگان صنایع دستی، فرصت اشتغال و درآمد ایجاد کند.

استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی گفت:مردم لرستان در حوزه ی صنایع دستی، هنرهای بومی و تولیدات روستایی توانمندی‌های زیادی دارند و باید زمینه ی حضور موثر آن‌ها در زنجیره ی گردشگری فراهم شود.