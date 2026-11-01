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با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی، «ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» با هدف افزایش رضایت مندی و صیانت از مشتریان، تسریع و تسهیل در رسیدگی به شکایات آنها و به منظور ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی مؤسسات اعتباری، با همکاری هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
«ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» طی بخشنامه شماره ۲۰۴۰۵۷/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ در ۹ اصل شامل شمول مالی، سواد مالی و آگاهی بخشی، رقابت، رفتار عادلانه و منصفانه با مشتریان، افشاء و شفافیت، کیفیت محصولات، عملیات و خدمات بانکی، رفتار حرفهای و فرهنگ سازمانی، امنیت و حفاظت از اطلاعات و داراییهای مشتریان و رسیدگی به شکایات به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
گفتنی است با تصویب قانون بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ و تغییر ساختار بخش تنظیمگری و نظارت در این بانک، رویکرد پسینی «رسیدگی به شکایات» به رویکرد پیشگیرانهی «صیانت از مشتریان» تغییر یافت.
در راستای تحقق اهداف «کمک به بهبود مستمر کیفیت و امنیت خدمت رسانی به مشتریان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، تلاش در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع آنها در مقابل اشخاص تحت نظارت مذکور، افزایش رضایت مندی و کاهش شکایات مشتریان»؛ «دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری» مصوب سال ۱۳۹۳ شورای محترم پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفته و «ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» جایگزین آن شد.
این ضوابط با نظرداشت مستندات علمی، مطالعات تطبیقی کشورها، مقالات بانک جهانی و «اصول ۱۲ گانه OECD- G۲۰»، مشتمل بر (۳۰) ماده، (۱۰) تبصره و ۱۲ فصل تدوین شده است.