رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوش در استان خوزستان از صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی و ملی، املاک روستایی، اموال دستگاه‌های دولتی و آثار تاریخی در حوزه ثبتی شوش و کرخه خبر داد.

صدور اسناد مالکیت اراضی ملی، کشاورزی و میراث تاریخی شوش و کرخه

صدور اسناد مالکیت اراضی ملی، کشاورزی و میراث تاریخی شوش و کرخه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبداله قربانی‌فر در تشریح عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک شوش در حوزه‌های مختلف ثبتی گفت: اقداماتی که با هدف صیانت از حقوق مالکانه، حفاظت از سرمایه‌های ملی و ساماندهی وضعیت ثبتی املاک در دو شهرستان شوش و کرخه انجام شده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی شوش اظهار کرد: شوش از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های شناخته‌شده جهان و از مهم‌ترین شهرهای باستانی ایران با قدمتی حدود هفت هزار سال است که آثار ارزشمندی از تاریخ و تمدن ایران را در خود جای داده است.

قربانی فر افزود: در راستای صیانت از میراث فرهنگی و هویت ملی، اسناد مالکیت مجموعه‌ای از آثار و محوطه‌های تاریخی این شهرستان، از جمله زیگورات چغازنبیل، کاخ اردشیر دوم، محوطه باستانی بیت مشحوط، کاخ آپادانا و موزه میراث فرهنگی شوش، با مساحتی بیش از ۹۱۴ هکتار به نام میراث فرهنگی صادر شده است.

صدور ۳۹۰ سند مالکیت روستایی در هفت ماه

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوش با اشاره به جمعیت قابل‌توجه ساکن در بافت‌های روستایی شوش و کرخه گفت: در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هماهنگی بنیاد مسکن شهرستان شوش، اقدامات لازم برای صدور اسناد مالکیت روستایی و املاک واقع در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت انجام شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مهرماه، ۳۹۰ فقره سند مالکیت روستایی و مربوط به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در حوزه ثبتی شوش صادر شده است.

قربانی‌فر همچنین به رفع یکی از مشکلات دیرینه مردم منطقه اشاره کرد و افزود: سال گذشته، پس از رفع معضل ۴۰ ساله صدور سند، اسناد مالکیت منازل دهستان آهودشت در بخش مرکزی شهرستان کرخه به مالکان تحویل شد.

تثبیت مالکیت بیش از ۲۰۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی

وی با تأکید بر نقش تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی در حمایت از بخش تولید اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی علاوه بر کاهش زمینه بروز اختلافات و دعاوی حقوقی، امکان بهره‌مندی کشاورزان از تسهیلات دولتی را فراهم می‌کند و با ایجاد امنیت حقوقی، زمینه سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر در بخش کشاورزی را تقویت می‌کند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوش افزود: تاکنون برای بیش از ۲۰۸ هزار هکتار از اراضی زراعی در حوزه ثبتی شوش و کرخه سند مالکیت صادر شده و از ابتدای سال جاری نیز برای ۱۹۲ قطعه زراعی سند مالکیت صادر شده است.

تعیین تکلیف ۱۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از املاک دولتی

قربانی‌فر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: در سال جاری، ۲۸ فقره سند مالکیت برای دستگاه‌های دولتی، در مجموع به مساحت ۱۲ هزار و ۳۰۰ هکتار، صادر شده است.

وی با اشاره به تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: بر اساس این حکم قانونی، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مکلف‌اند ادعاها و مدارک مربوط به اموال غیرمنقول عمومی و دولتی تحت تصدی خود را که هنوز سند رسمی آن‌ها صادر نشده است، در مهلت قانونی در سامانه موضوع ماده ۱۰ ثبت کنند.

وی افزود: ثبت ادعاها و مستندات مربوط به اموال غیرمنقول دولتی، در ساماندهی اطلاعات املاک، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و تعیین تکلیف اراضی و اموال عمومی نقش مهمی دارد و همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری کند.

صیانت از منابع طبیعی با تثبیت مالکیت ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوش در ادامه، حفاظت از منابع طبیعی و تثبیت مالکیت اراضی ملی را از دیگر محورهای فعالیت این اداره برشمرد و گفت: تاکنون برای ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی در حوزه ثبتی شوش و کرخه، اسناد مالکیت به نام دولت صادر شده است.

قربانی‌فر خاطرنشان کرد: تثبیت مالکیت اراضی ملی و کشاورزی، املاک دولتی، بافت‌های روستایی و آثار تاریخی، علاوه بر تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک، به صیانت از سرمایه‌های عمومی، کاهش اختلافات ملکی و تقویت امنیت حقوقی در حوزه ثبتی شوش و کرخه کمک می‌کند.