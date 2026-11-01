مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی گفت: توزیع هدفمند امکانات آموزشی، تقویت نیروی انسانی و برگزاری کلاس‌های جبرانی و فوق‌برنامه با اولویت مدارس مناطق کم‌برخوردار استان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان با اشاره به تحصیل حدود ۵۳۰ هزار دانش‌آموز در استان افزود: سطح برخورداری مدارس از امکانات آموزشی در مناطق مختلف یکسان نیست و تلاش می‌کنیم امکانات موجود با اولویت مناطق کم‌برخوردار توزیع شود.

فرزاد شعبانی با اشاره به پایین بودن سرانه فضای آموزشی البرز اظهار کرد: این استان با سرانه حدود سه مترمربع فضای آموزشی، در پایین‌ترین رتبه کشور قرار دارد و افزایش جمعیت دانش‌آموزی، ضرورت توسعه فضاهای آموزشی را دوچندان کرده است.

وی افزود: با وجود افتتاح ۲۰ مدرسه در مهر امسال، تعداد دانش‌آموزان اتباع ثبت‌نام‌شده نسبت به سال گذشته حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به طرح‌های مدرسه‌سازی استان گفت: از مجموع ۹۰ پروژه تعریف‌شده، حدود ۶۵ پروژه به بهره‌برداری رسیده و سایر پروژه‌ها نیز تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

وی برگزاری کلاس‌های تقویتی در قالب جهاد علمی، اجرای برنامه‌های فوق‌برنامه و تقویت مدارس چندپایه را از دیگر برنامه‌های کاهش فاصله آموزشی در استان برشمرد و افزود: در کنار آموزش، برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی نیز با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌شود.

شعبانی همچنین مهارت‌آموزی، ارتقای توانمندی معلمان، برگزاری اجتماعات یادگیری و آموزش مدیران مدارس را از برنامه‌های آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت عنوان کرد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تقویت هویت ایرانی و اسلامی در میان نسل نوجوان گفت: اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و آیین‌های بومی، زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با ارزش‌ها و هویت فرهنگی کشور را فراهم می‌کند