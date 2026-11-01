در حاشیه نشست سراسری ویدیوکنفرانس شرکت ملی گاز ایران، بر نقش بی‌بدیل بانوان و خانه‌داران در مدیریت مصرف گاز طبیعی، ترویج فرهنگ الگوی مصرف بهینه و اجرای موفق طرح «مهر بانو، سفیران انرژی» تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در نشست سراسری ویدیوکنفرانس مدیران ارشد صنعت گاز کشور که با محوریت آمادگی برای فصل سرد سال و مدیریت بهینه مصرف انرژی برگزار شد، ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شهروندان و ارزش‌های ایثار و فداکاری با الهام از روحیه «جان‌فدای ایران» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری، با اشاره به جایگاه محوری بانوان به عنوان «مدیران انرژی در محیط خانه»، به تشریح ابعاد و ظرفیت‌های ارزشمند طرح استانی و ملی «مهر بانو، سفیران انرژی» پرداختند.

ثنایی با تأکید بر اینکه خانه کانون اصلی فرهنگ‌سازی است، خاطرنشان کرد: بانوان خانه‌دار با بهره‌مندی از آگاهی، تدبیر، هوشمندی و اثرگذاری عمیق در نهاد مقدس خانواده، می‌توانند به عنوان سفرای واقعی انرژی، نقش پیشران و تعیین‌کننده‌ای در عبور پایدار کشور از فصل سرد سال، کاهش هزینه‌ها و صیانت از منابع ملی ایفا کنند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری همچنین بر ضرورت استمرار آموزش‌های همگانی و تقویت هم‌افزایی میان نهاد‌های اجرایی، رسانه‌ها و بدنه‌ی مردمی جامعه تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت عظیم تشکل‌های مردمی و بانوان، کلید طلایی تحقق اهداف توسعه پایدار و صیانت از انرژی پاک در استان است.

این نشست با تبادل نظر پیرامون راه‌کار‌های عملیاتی‌سازی بهینه‌سازی مصرف در بخش خانگی و تقدیر از رویکرد‌های نوین فرهنگی در صنعت گاز به کار خود پایان داد.