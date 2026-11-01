به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، رزمایش امداد و نجات، اطفای حریق و آمادگی جسمانی با هدف ارتقای توانمندی دانش‌آموزان در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری در یکی از مدارس نسیم‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رزمایش امداد و نجات، اطفای حریق و آمادگی جسمانی با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در یکی از مدارس نسیم‌شهر برگزار شد.

در این رزمایش، بر اهمیت آموزش عملی مهارت‌های امدادی، اصول پناه‌گیری هنگام زلزله، مقابله با آتش‌سوزی و تخلیه اضطراری تأکید شد. همچنین آموزش و برگزاری مانور‌های دانش‌آموزی از اقدامات مؤثر در تقویت آمادگی عمومی و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌ها عنوان شد