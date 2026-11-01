به گزارش خبرگزاری صداوسیما غلامرضا براتی فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم هنگام گشت‌زنی در سطح شهر به یک گاراژ ضایعاتی مشکوک شدند و برای بررسی موضوع به محل رفتند.

وی افزود: در بازرسی از این محل، ۷ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم ادامه داد: این سوخت‌ها فاقد مجوز و اعتبار لازم بوده‌اند و به سرعت کشف و توقیف شدند.

براتی گفت: در پی کشف این سوخت‌های غیر مجاز یک نفر دستگیر شده است.

وی از شهروندان خواست اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ یا شماره ۳۰۱۱۰، ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی، گزارش دهند.