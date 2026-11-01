فرماندار قاینات در برنامه پرسمان از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی بیمارستان ۱۶۶ تخت‌خوابی، اجرای طرح پزشک خانواده و دستاورد‌های حوزه‌های مختلف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان قائنات در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: قائنات به لحاظ جمعیتی دومین شهرستان استان است و بخش عمده‌ای از حوزه درمان شهرستان زیرکوه نیز توسط این شهرستان انجام می‌شود؛ بنابراین ساخت بیمارستان ۱۶۶ تخت‌خوابی از چند سال قبل آغاز شده و با اعتبارات تزریقی در دو سال اخیر، ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ تکمیل این طرح ۲.۱ همت اعتبار دیگر مورد نیاز دارد که امیدواریم با تزریق این اعتبار، در دهه فجر به بهر برداری برسد.

غلامپور افزود: با توجه به حدود ۷۰ هزار بیمه شده تأمین اجتماعی در قائنات و زیرکوه، احداث پلی‌کلینیک تأمین اجتماعی با همت استاندار و پیگیری نماینده مردم در مجلس از حدود ۶ ماه قبل آغاز و قول دو ساله برای بهره‌برداری از آن داده شده است.

وی گفت: قاین از جمله ۵ شهر کشور است که برای اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده در نظر گرفته شده و در سطح اول برای هر سه هزار نفر خانوار زیر پوشش، یک پزشک اختصاص می یابد.

فرماندار شهرستان قائنات افزود: مرکز جراحی امام رضا که سال ۱۴۰۲ از سوی آستان قدس رضوی تحویل دانشگاه علوم پزشکی شده نیز ظرف یک ماه اخیر آغاز به کار خواهد کرد.

غلامپور همچنین از پرداخت تسهیلات به تعاونی ها برای خرید محصول زرشک کشاورزان قائنات خبر داد و افزود: قیمت محصول را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و اگر امسال شرایط صادراتی خوبی داشتیم قیمت بالاتر تعیین می شد اما اکنون هر کیلوگرم زرشک با شاخه از ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در حال خریداری است.

وی با اشاره به سرشمارسی نفوس و مسکن گفت: از ۲هزار و ۵۰۰ خانوار شهرستان قاینات تا به امروز هزار و ۶۴۰ خانوار یعنی ۶۶ درصد جمعیتِ هدف، آماربرداری شده است.

فرماندار شهرستان قائنات گفت: شبکه فاضلاب قاین، با دو همت سرمایه‌گذاری اجرا شده و هزینه انشعاب بر عهده‌ی مردم است که هزینه آن با قیمت دو سال گذشته و به طور تسهیلاتی پرداخت می‌شود.

غلامپور با اشاره به آورده ۲۲۰ میلیارد تومانی جشنواره خیران مدرسه‌ساز برای شهرستان قاینات افزود: در جشنواره خیران مدرسه‌ساز امسال نیز بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خیران برای ساخت ۳ مدرسه سه کلاسه و ۱ مدرسه ۶ کلاسه تعهد کردند و یک خیر ۱۵ میلیارد تومان برای تجهیزات مدارس متقبل شد؛ استاندار هم قول تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام داد.

فرماندار شهرستان قائنات گفت: در المپیاد‌های امسال نیز از ۲۲ رتبه المپیادی در استان، ۱۲ رتبه مربوط به شهرستان قاینات بوده است.

غلامپور با اشاره به الحاق ۷۰۰ هکتار زمین در شهرستان قاینات گفت: حدود ۱۰ همت هزینه تأمین زیرساخت‌های این زمین‌هاست.

وی گفت: بیش از ۲هزار و ۳۰۰ کیلومتر مساحت جاده‌های شهرستان است که بخش عمده‌ای از آنها به فرسودگی رسیده است.