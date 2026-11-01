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براساس هشدار زرد شماره ۳۹هواشناسی آذربایجان غربی از فردا با ورود امواج بارشی رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدیداستان را فرا میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۳۹ آمده است: براساس بررسی آخرین الگوهای پیش یابی و با ورود امواج بارشی،رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید دراستان پیش بینی میشود.
مخاطره رگبار باران و رعدوبرق، مه گرفتگی و تندباد لحظهای از دوشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۸/۱۱) آغاز می شود و تا اواخر هفته درکلیه مناطق استان ادامه دارد.
در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها و مسیل ها، احتمال برخورد صاعقه، احتمال کاهش دید و لغزندگی در محورهای مواصلاتی، احتمال آسیب به سازههای سبک وجود دارد.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای، احتمال خسارت به سازههای موقت و بناهای نیمه کاره در اثر تندباد لحظهای و توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.