با پیگیری‌های صباغیان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران و مسئولان وزارت نیرو با حضور در شهرستان بهاباد، از پروژه‌های آبرسانی شهری و روستایی بازدید و مسائل و مشکلات حوزه آب این شهرستان را بررسی کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های آبرسانی و فاضلاب روستایی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران، با همراهی فرماندار بهاباد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از طرح‌های آبرسانی و مناطق دارای مشکلات آبی بازدید کردند.

در جریان این بازدید میدانی، وضعیت تأمین آب شرب روستا‌های فاقد دسترسی به شبکه آبرسانی، از جمله روستا‌های دوقله و زراشک، مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات ساکنان این مناطق قرار گرفتند.

همچنین مدیران حاضر با بازدید از سایت شماره یک نهضت ملی مسکن شهرستان، موضوع افت فشار آب شرب و مطالبه ساکنان برای رفع این مشکل را بررسی کردند.

در بخش دیگری از این برنامه، نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران در جمع نمایندگان بهره‌برداران چاه‌های کشاورزی شهرستان حضور یافت و به بررسی مشکلات و مطالبات کشاورزان، از جمله خسارت‌های ناشی از خاموشی چاه‌ها و کاهش میزان آب مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری پرداخت.

بر اساس این گزارش، مطالبات و درخواست‌های شهرستان در حوزه شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای، در جلسه جمع‌بندی که عصر همان روز در مرکز استان و با حضور صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار بهاباد، نمایندگان وزارت نیرو، مدیران عامل شرکت‌های تابعه استانی و جمعی از مسئولان برگزار شد، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات اتخاذ شد.

این بازدید در راستای پیگیری مطالبات مردم و بررسی میدانی چالش‌های تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستان بهاباد انجام شد.



