به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن گفت: بازرسان بهداشت محیط در جریان نظارت‌های مستمر خود، یک واحد آرایشگاه زنانه را که به شکل غیرقانونی و بدون صلاحیت علمی به فعالیت‌های پزشکی و درمانی می‌پرداخت، شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی مهروموم شد.

عباسعلی عبداللهی افزود: پرونده متصدی این واحد جهت پیگیری‌های قانونی به مرجع قضایی ارجاع داده شد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای خدمات پزشکی در محیط‌های غیرپزشکی یک خط قرمز است، گفت: این اقدامات علاوه بر نقض قوانین، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای سلامت شهروندان به همراه داشته باشد.

وی از شهروندان خواست، با مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرمجاز در واحد‌های صنفی، از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ مراتب را اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات بازرسی و قانونی لازم در دستور کار قرارگیرد.