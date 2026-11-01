به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل طباطبایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در این قرارگاه با بیان رشادت‌های شهید دریاقلی سورانی در حفاظت از شهر مقاوم آبادان خاطرنشان کرد: همچنان که شهید دریاقلی سورانی در ابتدای دوران ۸ سال دفاع مقدس یک تنه در مقابل رژیم بعث عراق ایستاد و از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و ناموس این مرز و بوم دفاع کرد، مردم غیرتمند و رزمندگان دلیر اسلام در دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم حماسه‌ها آفریدند و جان فدای میهن عزیزمان ایران شدند.

وی افزود: در پیام رهبر معظم انقلاب حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی به حماسه کوی ذوالفقاری و مردم شجاع این خطه و حضرت آیت الله جمی رحمت الله علیه اشاره شد و این مسیر مقدس مقاومت و ایثار بی وقفه ادامه دارد.