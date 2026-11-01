به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: سرشماری حیات وحش به شکل مستقیم و غیرمستقیم و یا با استفاده از نمایه‌ها و بر اساس امکانات و زیرساخت‌های موجود از ۱۵ آبان در حداقل ۱۰ منطقه حفاظت شده اصفهان آغاز می‌شود.

حسین اکبری با بیان اینکه برآورد جمعیتی گونه‌های شاخص استان شامل کَل و بز، قوچ و میش، آهو و جبیر را در مناطق حفاظت شده خواهیم داشت، افزود: گونه هوبره نیز که پرنده‌ای باارزش و مختص زیستگاه‌های دشتی و بیابانی استان اصفهان است، در حدود هفت شهرستان بزرگ استان پراکنش دارد، و امسال نیز در برنامه برآورد جمعیت قرار گرفته و با روش مشاهدات مستقیم و تحلیل‌های علمی بررسی می‌شود.

وی همچنین به اجرای طرح سرشماری پرندگان زمستان‌گذران آبزی و کنارآبزی در آذر و دی اشاره کرد و گفت: این طرح در ۱۳ سایت منتخب اکوسیستم آبی استان از جمله تالاب گاوخونی، رودخانه زاینده‌رود، تصفیه‌خانه‌های بزرگ، سد حنا، سد چغاخور و سد گلپایگان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: برخی اکوسیستم‌های انسان‌ساخت مثل تصفیه خانه‌های آب اطراف شهر نیز در سرشماری پرندگان لحاظ خواهد شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: نتایج این سرشماری‌ها با داده‌های قبلی مقایسه می‌شود تا بانک اطلاعاتی حیات وحش استان تقویت و برنامه‌ریزی حفاظتی بهتر و دقیق‌تری اجرا شود.

اکبری درخصوص آخرین وضعیت تنوع زیستی و گونه‌های قابل شمارش استان اصفهان نیز افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار گونه گیاهی از صد جنس مختلف و ۴۹۵ گونه مهره‌دار شامل ۶۵ گونه پستاندار، ۳۰۲ گونه پرنده، ۴۳ گونه خزنده، ۴۱ گونه ماهی و هشت گونه دوزیست در پهنه این استان شناسایی شده است.

استان اصفهان دارای ۲۳ منطقه حفاظت‌شده و شکار ممنوع تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست است.

مساحت مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست استان در حال حاضر به حدود ۲.۵ میلیون هکتار می‌رسد.

منطقه حفاظت شده کرکس (واقع در شهرستان‌های نطنز و میمه)، قمصر و برزوک (واقع در شهرستان کاشان)، کهیاز (واقع در شهرستان اردستان) و دالانکوه (در محدوده شهر‌های دامنه و چادگان) است.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی (در محدوده اصفهان-بهارستان) و قمیشلو (در محدوده شهر‌های شاهین شهر، خمینی شهر، نجف آباد و تیران و کرون) پناهگاه موته (واقع در شهرستان میمه) و پناهگاه حیات وحش عباس آباد (محدوده نائین و خور وبیابانک)، تالاب بین‌المللی گاوخونی (در محدوده شهر ورزنه) همچنین ۱۰ منطقه شکار ممنوع از جمله مناطق حنا، خارو، ستبله، کلاته و یخاب از دیگر ظرفیت‌های زیست محیطی و طبیعی استان اصفهان است.