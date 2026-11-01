نماینده مجلس با انتقاد از مصوبه جدید دولت درباره محدودیت‌های ساخت‌وساز در تهران و البرز گفت: محدودیت در صدور پروانه‌های ساختمانی، بدون توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد امکانات در شهرهای مبدأ، می‌تواند بر قیمت مسکن و هزینه‌های خانوار تأثیرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، نماینده مردم کرج ، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با اشاره به مصوبه ۲۶ مهرماه هیئت دولت درباره محدودیت‌های حوزه ساخت‌وساز، مسکن، صنعت و اراضی کشاورزی در تهران و البرز اظهار کرد: این مصوبه بدون مشورت با نمایندگان استان، کمیسیون عمران مجلس و استاندار البرز تدوین شده است.

علی شیرین‌زاد با اشاره به سهم بیش از ۴۰ درصدی مسکن در هزینه سبد خانوار بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی افزود: هرگونه محدودیت در ساخت‌وساز و صدور پروانه‌های ساختمانی می‌تواند بر عرضه مسکن و قیمت آن در تهران و البرز اثر بگذارد.

نماینده مردم البرز در مجلس، کمبود زیرساخت‌های آب، برق و گاز و افزایش جمعیت تهران و البرز را از دلایل مطرح‌شده برای اعمال این محدودیت‌ها دانست و تأکید کرد: راهکار اصلی مدیریت مهاجرت، ایجاد اشتغال و توسعه امکانات در شهرها و مناطق مبدأ است تا مردم برای تأمین نیازهای زندگی ناچار به مهاجرت به تهران و کرج نباشند.

شیرین‌زاد در بخش دیگری از این برنامه، از تصویب حدود ۲۳ مصوبه برای رفع مشکلات مشکین‌دشت البرز خبر داد و گفت: در نشست شورای اداری این شهر، موضوعاتی از جمله حمل‌ونقل شهری، دسترسی به تهران و مرکز استان، تأمین آب، برق و گاز، خدمات مخابراتی و ایجاد مرکز درمانی دولتی بررسی و برای آنها مصوباتی تعیین شد.

وی افزود: این نشست‌ها با حضور استاندار، فرمانداران، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود تا مطالبات مردم بررسی و برای رفع مشکلات مناطق مختلف تصمیم‌گیری شود.

شیرین‌زاد همچنین کمبود زیرساخت‌ها در حوزه آب، برق، گاز، راه، آموزش و درمان را از مهم‌ترین مطالبات مردم در این بازدیدها عنوان کرد و افزود: اجرای مصوبات و تأمین اعتبارات مورد نیاز، باید از سوی دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستمر پیگیری شود.

وی در ادامه با انتقاد از نتایج حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: اهداف اعلام‌شده برای این تصمیم، از جمله کنترل تورم و کاهش فاصله نرخ ارز، به‌طور کامل محقق نشده است.

شیرین‌زاد با تأکید بر ضرورت حفظ قدرت خرید مردم گفت: تأمین کالاهای اساسی به‌تنهایی کافی نیست و دولت باید برای کنترل قیمت‌ها و حمایت مؤثر از اقشار متوسط و کم‌درآمد برنامه‌ریزی کند.

وی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را در مقایسه با رشد چندبرابری قیمت برخی کالاها ناکافی دانست و از تصمیم دولت درباره شرایط برخورداری دهک‌های درآمدی از این حمایت نیز انتقاد کرد.

نماینده مردم البرز در مجلس همچنین از طرح شماری از نمایندگان برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس بررسی شود.

شیرین‌زاد در پایان بر ضرورت پیگیری مصوبات نشست‌های میدانی تأکید کرد و گفت: تصویب مطالبات مردم آغاز مسیر است و دستگاه‌های مسئول باید اجرای مصوبات را دنبال کنند تا نتایج آن در زندگی شهروندان نمایان شود.