فضای مجازی صداوسیمای مرکز آبادان از علاقه‌مندان برای شرکت در پویش ملی هم‌کلاسی من، قهرمان من با هدف روایت خاطرات و آرزو‌های شهدای دانش‌آموز دعوت کرد.

پویش هم‌کلاسی من، قهرمان من در شبکه آبادان

پویش هم‌کلاسی من، قهرمان من در شبکه آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هر شهید، قصه‌ای دارد؛ قصه‌ای از رفاقت، آرزو‌ها و رویا‌هایی که ناتمام ماندند...

فضای مجازی صداوسیمای مرکز آبادان از علاقه‌مندان برای شرکت در پویش ملی هم‌کلاسی من، قهرمان من با هدف روایت خاطرات و آرزو‌های شهدای دانش‌آموز دعوت کرد.

پویش ملی همکلاسی من، قهرمان من فرصتی برای روایت خاطرات، آرزو‌ها و روز‌های مدرسه شهدای دانش‌آموز است.

علاقمندان می‌توانند با پوستر، کلیپ، استوری یا پادکست، روایتگر خاطرات هم‌کلاسی شهیدشان باشند و با ایده‌های خلاقانه در این پویش شرکت کنند.

شرکت کنندگان می‌توانند تا دوازدهم آبان آثار خود را از طریق پیامرسان‌های بله، سروش و ایتا به شماره ۰۹۹۳۷۹۴۱۷۴۴ ارسال کنند.