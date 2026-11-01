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فضای مجازی صداوسیمای مرکز آبادان از علاقهمندان برای شرکت در پویش ملی همکلاسی من، قهرمان من با هدف روایت خاطرات و آرزوهای شهدای دانشآموز دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هر شهید، قصهای دارد؛ قصهای از رفاقت، آرزوها و رویاهایی که ناتمام ماندند...
فضای مجازی صداوسیمای مرکز آبادان از علاقهمندان برای شرکت در پویش ملی همکلاسی من، قهرمان من با هدف روایت خاطرات و آرزوهای شهدای دانشآموز دعوت کرد.
پویش ملی همکلاسی من، قهرمان من فرصتی برای روایت خاطرات، آرزوها و روزهای مدرسه شهدای دانشآموز است.
علاقمندان میتوانند با پوستر، کلیپ، استوری یا پادکست، روایتگر خاطرات همکلاسی شهیدشان باشند و با ایدههای خلاقانه در این پویش شرکت کنند.
شرکت کنندگان میتوانند تا دوازدهم آبان آثار خود را از طریق پیامرسانهای بله، سروش و ایتا به شماره ۰۹۹۳۷۹۴۱۷۴۴ ارسال کنند.