دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی با اشاره به فعال بودن و ارائه خدمات کتاب توسط این نهاد گفت : هم اکنون چهار هزار و ۷۷۰ باب کتابخانه در اقصی نقاط کشور فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آزاده بلندنظر در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران در ساری اظهار داشت: در برنامه سفر کاری و حضور در استان‌های کشور وضعیت کتاب و کتابخوانی در نقاط مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ۱۵۱ نقطه مازندران کتابخانه وجود دارد و خدمات می‌دهد.

دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی عنوان کرد: مازندران از نظر تعداد نقاط خدمت در نیمه پایینی جدول استان‌ها قرار می‌گیرد و با توجه به وسعت جغرافیایی استان، توسعه نقاط خدمت و افزایش دسترسی مردم به کتابخانه‌های عمومی ضرورت دارد.

وی افزود: علاوه بر توسعه کمی، باید تنوع خدمات کتابخانه‌ای را نیز متناسب با نیاز گروه‌های مختلف سنی و اجتماعی افزایش دهیم؛ به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، سالمندان و گروه‌های دارای نیاز‌های ویژه، خدمات متناسب و تخصصی طراحی و ارائه شود.

نظربلند تاکید کرد: بخشی از مخاطبان ما افراد دارای معلولیت جسمی، نابینایان و ناشنوایان هستند و باید در طراحی و بازطراحی کتابخانه‌ها، دسترسی آسان این گروه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در قالب بیست‌وچهارمین سفر استانی خود، روز‌های ۹ و ۱۰ آبان‌ماه به استان مازندران سفر خود را آغاز کرده است.

آزاده نظربلند، با همراهی جمعی از مدیران ارشد نهاد، با هدف بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی، ارزیابی روند‌های مدیریتی و ساختاری و پیگیری مسائل و ظرفیت‌های کتابخانه‌ای، به استان مازندران سفر کرد.

دیدار با خانواده معظم شهدا، دیدار با مسئولان استانی، بازدید از کتابخانه‌های عمومی و بررسی آخرین وضعیت کتابخانه مرکزی ساری، دیدار و گفت‌و‌گو با کتابداران و بررسی مسائل و نیاز‌های کتابخانه‌های استان، از جمله برنامه‌های سفر دبیرکل نهاد به مازندران خواهد بود.

استان مازندران با ۱۵۰ نقطه خدمت تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، دارای ۹۴ باب کتابخانه عمومی (۸۵ کتابخانه عمومی نهادی و ۹ کتابخانه عمومی مشارکتی)، ۳۹ پیشخان خدمات کتابخانه‌ای (۲۳ پیشخان نهادی و ۱۶ پیشخان مشارکتی)، یک دستگاه کتابخانه سیار (با پوشش۵ نقطه خدمت) و ۱۴ سالن مطالعه بخش خصوصی است. همچنین، تعداد اعضای نقاط خدمت نهادی در این استان، ۶۱ هزار و ۲۵۸ نفر است.