به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شکرگو گفت: ۵۰ واحد خبازی دیگر نیز با هدف تداوم پخت و تأمین نان در برنامه دوگانه‌سوز شدن قرار دارند.

او در مانور بررسی وضعیت سوخت جایگزین و دوگانه‌سازی واحد‌های خبازی این شهرستان افزود: این مانور با هدف ارزیابی آمادگی نانوایی‌ها برای ارائه خدمات مستمر در صورت بروز اختلال در تأمین سوخت برگزار شد.

رئیس اداره صمت شهرستان فسا با تأکید بر ضرورت آمادگی زیرساخت‌های تأمین مواد غذایی در شرایط اضطراری، بیان کرد: تأمین سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها از اقدامات پیشگیرانه در حوزه پدافند غیرعامل است که با هدف کاهش اختلال در تأمین نان و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان دنبال می‌شود.