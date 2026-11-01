بیش از ۱۸۰ نفر از کوهنوردان، فعالان محیط زیست و علاقه‌مندان به طبیعت خراسان رضوی با تشکیل زنجیره انسانی در ارتفاعات بینالود، خواستار حفاظت از زیست‌بوم این منطقه و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب محیط‌زیستی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جمعی از کوهنوردان و فعالان محیط زیست استان با حضور در محدوده جان‌پناه شهید مدرس بینالود در ارتفاع ۲۴۴۵ متری، زنجیره انسانی با مشارکت بیش از ۱۸۰ نفر تشکیل دادند.

این حرکت با هدف جلب توجه مسئولان به ضرورت صیانت از منابع طبیعی، پوشش گیاهی و زیست‌بوم جانوری رشته‌کوه بینالود و با مشارکت هیأت‌های کوهنوردی و صعود‌های ورزشی شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این برنامه با تأکید بر اهمیت حفاظت از طبیعت بینالود، خواستار جلوگیری از فعالیت‌های معدنی غیرمجاز، توقف گشایش مسیر‌های منجر به تخریب منابع طبیعی و رسیدگی جدی دستگاه‌های مسئول به دغدغه‌های زیست‌محیطی این منطقه شدند.

در این برنامه، نمایندگانی از جامعه کوهنوردی شهرستان‌های مشهد، نیشابور، گلبهار، قوچان، فیروزه، زبرخان و چناران در کنار مسئولان و فعالان حوزه حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، باشگاه‌های کوهنوردی، تشکل‌های مردم‌نهاد و شورای اسلامی روستای فریزی حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان با اشاره به جایگاه ارزشمند رشته‌کوه بینالود در حفظ تنوع زیستی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بر ضرورت مشارکت همگانی و توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به حفاظت از این سرمایه طبیعی تأکید کردند.