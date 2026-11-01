مشارکت خانوارهای کردستانی در سرشماری نفوس و مسکن نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات و امکانات به مناطق مختلف استان دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرشماری نفوس و مسکن در کردستان با هدف به‌روزرسانی اطلاعات جمعیتی و فراهم‌کردن زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.

قائم‌مقام ستاد سرشماری استان با اشاره به اجرای این طرح به روش ترکیبی ثبتی‌مبنا و نمونه‌گیری حضوری گفت: تاکنون ۲۴ درصد عملیات میدانی انجام شده و اطلاعات ۲۲ هزار و ۴۶۰ خانوار در ۲۷۰ حوزه آماری جمع‌آوری خواهد شد.

سالمی تأکید کرد: مشارکت مردم در تکمیل اطلاعات اینترنتی و همکاری با مأموران آمارگیر در تعیین سهم جمعیتی استان، تخصیص اعتبارات و توزیع متوازن امکانات و خدمات نقش اساسی دارد.