به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جانشین سپاه امام علی ابن ابی طالب استان قم با اشاره به اینکه چهارمین دوره مهارت آموزی سربازان سپاه استان قم در رشته‌های مختلف فنی و مهارتی برگزار شده است گفت سربازان مهارت‌های مختلفی در این دوره‌ها کسب می‌کنند و برخی از سربازان صاحب مهارت هستند و با این دوره‌ها مهارت آنان تقویت می‌شود و ارتقا پیدا می‌کند و با فضای کسب و کار و نیاز‌های جامعه آشنا می‌شوند.

سردار مهدی کبیری پور ادامه داد سربازان در صورت طی کردن دوره و کسب گواهینامه‌های مربوطه از تسهیلات مهارت آموزی برخوردار می‌شوند و پس از دوره سربازی با استفاده از این تسهیلات به اشتغال مربوطه ومورد علاقه خود می‌پردازند.

وی گفت دوره‌های مهارت آموزی با همکاری سازمان‌های مختلفی مانند هلال احمر، فنی و حرفه‌ای و جهاد کشاورزی و دستگاه‌های دیگر برگزار می‌شود و کارگاه‌های داخل پادگانی هم وجود دارد که به عنوان محیط کار واقعی سربازان در آنجا‌ها مشغول به کار می‌شوند و در عین آموزش، در فضای واقعی مهارت لازم را کسب می‌کنند

حجت الاسلام عرب مدیر کل فنی و حرفه‌ای استان قم هم گفت در این دوره اموزشی و مهارت آموزی ۱۹۲ نفر از سربازان در ۹ رشته شرکت کردند و از تعمیرات خودرو، تاسیسات برق، بر نامه نویسی، تعمیرات وسایل سرمایشی و لوازم خانگی است و پیگیری می‌کنیم دوره‌های مهارتی منطبق با نیاز‌های بازار باشد