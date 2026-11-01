به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان پلدشت، در راستای اجرای پدافند غیر عامل از روند برگزاری رزمایش آمادگی نانوایی‌های شهرستان برای تداوم فعالیت و تولید و عرضه نان در شرایط اضطراری و هنگام قطع احتمالی برق و گاز بازدید کرد.

رعنا قربانی گفت: هدف از اجرای این رزمایش، ارزیابی میزان آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم فعالیت در شرایط قطع برق و گاز، سنجش توان عملیاتی مولد‌های برق اضطراری، بررسی قابلیت استفاده از تجهیزات دوگانه‌سوز، ارزیابی میزان ذخیره و دسترسی به سوخت جایگزین و همچنین شناسایی نواقص و گلوگاه‌های موجود در زیرساخت‌های انرژی نانوایی‌ها عنوان شد.

در جریان این رزمایش، نحوه انتقال از برق شبکه به برق اضطراری و تغییر سوخت مصرفی از گاز طبیعی به سوخت جایگزین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

این رزمایش با هدف ایجاد الگوی عملیاتی مشترک میان دستگاه‌های مسئول و اطمینان از استمرار تولید و عرضه نان به‌عنوان یکی از کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در شرایط بحرانی اجرا شد.