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میزان آمادگی نانواییهای پلدشت برای تداوم تولید و عرضه نان در شرایط اضطراری با حضور فرماندار ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان پلدشت، در راستای اجرای پدافند غیر عامل از روند برگزاری رزمایش آمادگی نانواییهای شهرستان برای تداوم فعالیت و تولید و عرضه نان در شرایط اضطراری و هنگام قطع احتمالی برق و گاز بازدید کرد.
رعنا قربانی گفت: هدف از اجرای این رزمایش، ارزیابی میزان آمادگی نانواییها برای تداوم فعالیت در شرایط قطع برق و گاز، سنجش توان عملیاتی مولدهای برق اضطراری، بررسی قابلیت استفاده از تجهیزات دوگانهسوز، ارزیابی میزان ذخیره و دسترسی به سوخت جایگزین و همچنین شناسایی نواقص و گلوگاههای موجود در زیرساختهای انرژی نانواییها عنوان شد.
در جریان این رزمایش، نحوه انتقال از برق شبکه به برق اضطراری و تغییر سوخت مصرفی از گاز طبیعی به سوخت جایگزین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
این رزمایش با هدف ایجاد الگوی عملیاتی مشترک میان دستگاههای مسئول و اطمینان از استمرار تولید و عرضه نان بهعنوان یکی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در شرایط بحرانی اجرا شد.