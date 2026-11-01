

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این پویش با بهره‌گیری از بازی‌وارسازی و ماموریت‌های داستانی، توانسته است یک میلیون و ۲۳ هزار و ۴۳۲ نوجوان را در فعالیت‌های مطالعاتی و تعاملی مشارکت دهد. همچنین ۴۱۰ هزار نفر با عضویت در باشگاه ضداستعمار، حضور فعال و مستمری در برنامه‌های این دوره داشته‌اند.

دومین دوره «هیس‌طوری» از زمستان ۱۴۰۴ با شعار «استعمار؛ سارق و قاتل استعداد» آغاز شد و با وجود شرایط جنگی کشور، توانست مشارکت گسترده نوجوانان را به همراه داشته باشد.

این پویش با محوریت شناخت استعمار کهن، نو و فرانو، موضوعات تاریخی و شیوه‌های سلطه‌گری را در قالب بازی‌های تعاملی، روایت‌های داستانی و ماموریت‌های مطالعاتی در اختیار مخاطبان قرار داده است.

در «هیس‌طوری ۲»، نوجوانان به‌جای دریافت صرف اطلاعات، در جریان ماموریت‌هایی قرار گرفتند که آن‌ها را به مطالعه، بررسی رویدادهای تاریخی و شناخت شیوه‌های استعمار در گذشته و جهان امروز دعوت می‌کرد.

در این شیوه تلاش می‌شد موضوعات تاریخی از قالب آموزش مستقیم خارج شده و به تجربه‌ای مشارکتی برای مخاطب نوجوان تبدیل کند.