فرمانده انتظامی معمولان از توقیف ۳۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف و هنجارشکن در این شهرستان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ بهمن قاسمی‌نیا گفت‌:در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی معمولان ۳۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را در این شهرستان توقیف کردند.

فرمانده انتظامی معمولان افزود: در این طرح نظارتی، ۱۰ دستگاه خودرو و ۲۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف به علت نداشتن پلاک، پلاک مخدوش و ایجاد آلودگی صوتی شدید توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.



