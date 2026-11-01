توقیف ۳۵ دستگاه وسيله نقليه متخلف در معمولان لرستان
فرمانده انتظامی معمولان از توقیف ۳۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف و هنجارشکن در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سرهنگ بهمن قاسمینیا گفت:در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی معمولان ۳۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را در این شهرستان توقیف کردند.
فرمانده انتظامی معمولان افزود: در این طرح نظارتی، ۱۰ دستگاه خودرو و ۲۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف به علت نداشتن پلاک، پلاک مخدوش و ایجاد آلودگی صوتی شدید توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.
وی تأکید کرد: پلیس لرستان با عوامل و وسایل نقلیه مخل نظم و امنیت عمومی و هرگونه رفتار هنجارشکنانه در سطح شهر برخورد قانونی خواهد کرد.