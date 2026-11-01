مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به باقی‌ماندن ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدست‌رفته تولید گاز و ناترازی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعبی سال‌های گذشته گفت: مجموع کاهش ظرفیت و ناترازی گاز کشور در اوج مصرف امسال به حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.

ناترازی و کاهش ظرفیت گاز در اوج مصرف به ۴۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد

ناترازی و کاهش ظرفیت گاز در اوج مصرف به ۴۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید توکلی، با اشاره به شرایط تأمین گاز در زمستان امسال افزود: در پی حمله به تأسیسات چهار پالایشگاه گاز در ۲۷ اسفند، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفت که تاکنون ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن به چرخه تولید بازگشته است.

وی گفت:هم اکنون حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کاهش ظرفیت تولید داریم که با ناترازی سال‌های گذشته در اوج مصرف، به میزان حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب، همراه می‌شود. بر این اساس، مجموع کاهش ظرفیت و ناترازی در اوج مصرف امسال حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

صرفه‌جویی ۲۵ میلیون مترمکعبی با کاهش یک درجه دما

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر نقش مدیریت مصرف در عبور از روز‌های سرد سال افزود: استفاده از پرده‌های ضخیم، درزگیری پنجره‌ها و جلوگیری از ورود هوای سرد به ساختمان از راهکار‌های ساده کاهش مصرف گاز است. همچنین دمای محیط خانه باید در محدوده ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد تنظیم شود.

توکلی با اشاره به راه‌اندازی پویش «۲۰» گفت: در اوج مصرف، به‌ازای هر یک درجه کاهش دمای محیط، ­ حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود؛ رقمی معادل تولید یک فاز پارس جنوبی که می‌تواند به پایداری شبکه گاز کشور کمک کند.

وی بستن دریچه‌های کولر در فصل سرما، تنظیم دمای پکیج و سامانه‌های گرمایشی در محدوده ۵۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد و رعایت الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را از دیگر اقدام‌های مؤثر در مدیریت مصرف دانست.

تأکید بر بازدهی سبد انرژی کشور

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به گستردگی شبکه گازرسانی کشور افزود: طول خطوط انتقال و توزیع گاز در ایران معادل ۱۱.۵ برابر محیط کره زمین است.

توکلی گفت: موضوع مهم، سبد انرژی کشور و بازده زیرساخت‌ها و سامانه‌های آن است؛ تفاوتی نمی‌کند حامل انرژی گاز، برق یا سوخت مایع باشد، بلکه باید بررسی شود که زیرساخت‌ها از نظر بازده در سطح استاندارد قرار دارند یا خیر.

وی با اشاره به پیامد‌های افزایش مصرف گاز در بخش خانگی بر دیگر بخش‌ها افزود: افزایش مصرف خانگی موجب می‌شود گاز بیشتری در این بخش مصرف شود و در نتیجه، نیروگاه‌ها و سایر بخش‌های تولیدی به استفاده از سوخت مایع روی بیاورند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: استفاده از سوخت جایگزین در نیروگاه‌ها به‌خودی‌خود اشکالی ندارد، اما برخی نیروگاه‌ها در داخل شهر‌ها قرار دارند و مصرف سوخت مایع در آنها می‌تواند به انتشار آلاینده‌ها و آلودگی محیط شهری منجر شود.